RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников переговорил с главой Пентагона: обсудили контрнаступление и бунт в РФ

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили бунт руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ и украинское контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского министра в Twitter.

"Я имел телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином III. Мы говорили о последних событиях в России", - сказал министр.

Он отметил, что они с Остином согласны с тем, что российская власть слабая и что сейчас вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля.

"России было бы лучше решать собственные проблемы", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также сообщил, что во время переговоров был обсужден вопрос украинского контрнаступления.

"Мы также обсудили контрнаступление ВСУ и дальнейшие шаги в укреплении наших Сил обороны. Дела движутся в правильном направлении. Украина победит", - подчеркнул министр.

Переворот в России

Между собственником ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. На днях их конфликт обострился. Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников. И начал поход на Москву.

Вчера ночью Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы РФ и движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" уже заняли военные объекты в Ростове.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСоединенные Штаты Америки