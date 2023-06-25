Резников переговорил с главой Пентагона: обсудили контрнаступление и бунт в РФ

"Я имел телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином III. Мы говорили о последних событиях в России", - сказал министр.

Он отметил, что они с Остином согласны с тем, что российская власть слабая и что сейчас вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля.

"России было бы лучше решать собственные проблемы", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также сообщил, что во время переговоров был обсужден вопрос украинского контрнаступления.

"Мы также обсудили контрнаступление ВСУ и дальнейшие шаги в укреплении наших Сил обороны. Дела движутся в правильном направлении. Украина победит", - подчеркнул министр.

Переворот в России

Между собственником ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. На днях их конфликт обострился. Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников. И начал поход на Москву.

Вчера ночью Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы РФ и движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" уже заняли военные объекты в Ростове.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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