Резников о передаче ATACMS Украине: все невозможное - возможно в будущем

"ATACMS - это ракеты дальнего поражения. Я думаю, что время от времени эти дискуссии завершатся успешно для нас, как это было с "Патриотами". В моем понимании, все невозможное - возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага, мы и с партнерами об этом говорим. Но, я думаю, и вопрос ATACMS (решим - ред.)", - заявил он.

Напомним, до этого Резников заявлял, что ключевые изменения в ходе боевых действий могут повлечь за собой средства дальнего поражения вроде ATACMS.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может получить в этом году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS, однако все будет зависеть от ситуации в поле боя.

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