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Резников о передаче ATACMS Украине: все невозможное - возможно в будущем

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Дискуссии о передаче Украине ракет дальнего поражения ATACMS в конечном итоге завершаться успешно для Киева. Поскольку все невозможное - возможно в будущем.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"ATACMS - это ракеты дальнего поражения. Я думаю, что время от времени эти дискуссии завершатся успешно для нас, как это было с "Патриотами". В моем понимании, все невозможное - возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага, мы и с партнерами об этом говорим. Но, я думаю, и вопрос ATACMS (решим - ред.)", - заявил он.

Напомним, до этого Резников заявлял, что ключевые изменения в ходе боевых действий могут повлечь за собой средства дальнего поражения вроде ATACMS.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может получить в этом году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS, однако все будет зависеть от ситуации в поле боя.

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