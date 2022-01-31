Резніков оцінив вірогідність окупації Харкова російськими військами

"Східно-південна частина - це теж кордон з Російською Федерацією. І, вибачте, кордон у районі Харківської області - це теж кордон з РФ", - сказав він.

На питання журналіста, наскільки високою є вірогідність окупації Харкова, про яку нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, міністр відповів, що "такої вірогідності немає".

"Поясню - чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність - це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - зазначив Резніков.

Він зауважив, що РФ точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення.

"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації, припустивши, що РФ може окупувати Харків.

Після чого, СБУ заявило про більше 10 сценаріїв вторгнення Росії в Україну, однак загрози захоплення Харкова, у відомстві запевнили, що немає.