RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Резніков оцінив вірогідність окупації Харкова російськими військами

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони України Олексій Резнікорв оцінив вірогідність окупації Харкова російськими військами. За його словами, на сьогодні її на 100% не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в інтерв'ю LB.ua.

"Східно-південна частина - це теж кордон з Російською Федерацією. І, вибачте, кордон у районі Харківської області - це теж кордон з РФ", - сказав він.

На питання журналіста, наскільки високою є вірогідність окупації Харкова, про яку нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, міністр відповів, що "такої вірогідності немає".

"Поясню - чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність - це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - зазначив Резніков.

Він зауважив, що РФ точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення.

"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації, припустивши, що РФ може окупувати Харків.

Після чого, СБУ заявило про більше 10 сценаріїв вторгнення Росії в Україну, однак загрози захоплення Харкова, у відомстві запевнили, що немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України