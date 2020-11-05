Резніков пояснив, хто може відповідати за порядок на Донбасі після виведення військ

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що після виведення військ на Донбасі забезпечувати охорону громадського порядку можуть спеціальні підрозділи. До їх складу увійдуть українці, які не брали участь у бойових діях.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ще обговорюється створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку.

"Це будуть підрозділу Національної поліції з особливим статусом, можливо як елемент департаменту СММ ОБСЄ. Туди повинні увійти громадяни України, які не брали участь у бойових діях", - заявив Резніков.

Нагадаємо, Олексій Резніков заявляв, що на Донбас необхідно ввести поліцейську місію ОБСЄ і залучити Національну поліцію.

Крім того, РНБО заявляли, що у спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР".

Раніше українська делегація у Тристоронній контактної групи представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".