У Генштабі розповіли про оперативну обстановку: як пройшов сьомий день війни

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку в різних регіонах, ситуацію на фронтах на початок восьмої доби війни, яку Росія веде проти України з 24 лютого.

Про це 3 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

Українські військові продовжують оборону певних рубежів та контратакувати і блокувати сили російських окупантів за різними напрямками.

"Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках на яких здійснювали просування вперед знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст", - зазначили в Генштабі.

На Волинському напрямку ворог проводить демонстраційні дії вздовж нашого держкордону.

На Поліському напрямку сили противника намагаються проводити наступальні дії в районі н.п. Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів.

"Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не досягнувши успіху в Чернігові, Ніжині та Сумах, Лебедині та Охтирці, уникаючи бойових зіткнень з ЗСУ, намагаються дістатися до північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередилися в районах н.п. Баришівка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил в БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, перегрупується і намагається наступати в напрямку Броварів і Києва.

На Слобожанському напрямку окупанти проводять наступальну операцію в районах н.п. Золочів, Харків, Балаклія, намагаються продовжити наступ у напрямку Лозової, та "катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу".

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 і 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах н.п. Новий Айдар, Волноваха і Маріуполь. Захопити Маріуполь і вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей противник не зміг.

На Таврійському напрямку війська РФ намагаються провести наступальну операцію. Після перегрупування і введення частини оперативних резервів, противник зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту РФ обстрілюють цивільні кораблі та продовжують захоплювати в полон моряків.

Частина сил противника продовжує дії в районах н.п. Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя.

ЗСУ знищили російський нечисленний десант, який окупанти висадили для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спецназу ЗС РФ в районі н.п. Баловне.

В акваторії Чорного моря фіксують рух десантного загону ЧФ РФ у складі 4 великих десантних кораблів у супроводі 3 ракетних катерів у напрямку Одеси.