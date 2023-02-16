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Резников обсудил со Столтенбергом внедрение стандартов НАТО в Украине

Фото: министр обороны Алексей Резников и генсек НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги по имплементации стандартов НАТО в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова.

Среди успешных решений Украины министр обороны выделил внедрение системы LOGFAS - одной из информационных систем логистики НАТО и стран-членов Альянса.

"Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами, как в силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Это о прозрачности, подотчетности и полной открытости с нашей стороны", - написал Резников.

Министр рассказал генсеку НАТО, как работает LOGFAS в Украине. Столтенберг в свою очередь приветствовал эти важные шаги.

"Доверие, прозрачность, единство и уверенность в Победе Украины. Это то, на чем строятся наши отношения со всеми партнерами и друзьями Украины", - добавил Резников.

Напомним, Столтенберг отметил, что Украина будет членом НАТО, но главным приоритетом сейчас является победа в войне с Россией.

Генсек Альянса также отметил, что у Украины есть окно возможностей, чтобы перегнуть весы на свою сторону в войне.

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НАТОЙенс СтолтенбергАлексей Резников