Резников обсудил танки для Украины с главой Пентагона и анонсировал хорошие новости

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений были поставки танков для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter .

"Обсуждали результаты "Рамштайн 8", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Больше хороших новостей будет объявлено в ближайшее время. У нас есть полное доверие и мощная поддержка США. Вместе до победы", - написал министр по итогам переговоров.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что власти США планируют передать Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи.

Также мы писали, что, по данным CNN, президент США Джо Байден сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени выступит с заявлением по военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.