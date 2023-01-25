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Резников обсудил танки для Украины с главой Пентагона и анонсировал хорошие новости

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Киев, Среда 25 января 2023 17:52
Резников обсудил танки для Украины с главой Пентагона и анонсировал хорошие новости Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений были поставки танков для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Обсуждали результаты "Рамштайн 8", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Больше хороших новостей будет объявлено в ближайшее время. У нас есть полное доверие и мощная поддержка США. Вместе до победы", - написал министр по итогам переговоров.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что власти США планируют передать Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи.

Также мы писали, что, по данным CNN, президент США Джо Байден сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени выступит с заявлением по военной помощи Украине.

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