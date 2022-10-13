Резников обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО гражданских объектов
Германия передаст Украине боеприпасы и запчасти для зенитных установок Gepard, которые защищают гуманитарные объекты.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"В ходе встречи с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт также обсудили поставки и запчастей и снарядов для Gepard, инженерных машин, учения украинских военных в Германии и создание совместного сервисного центра для немецкого вооружения, предоставленного ВСУ", - отметил Резников.
Вчера стало известно, что Германия планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.
Также немецкое правительство одобрило продаж Украины 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Их производство может занять несколько лет, поэтому, вероятно, речь идет об укреплении ВСУ в долгосрочной перспективе.
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