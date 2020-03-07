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Резніков назвав терміни створення міністерства окупованих територій

Новини » Політика     07.03.2020 - 03:22
Резніков назвав терміни створення міністерства окупованих територій
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Міністерство з'явиться не пізніше, ніж через рік

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що створення Міністерства окупованих територій займе від шести місяців до одного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Він наголосив, що питання реінтеграції - це досить великий напрямок із серйозним навантаженням.

"Створення нового міністерства займе від 6 місяців до року. Є юридичні можливості, які вже відпрацьовані, і в середу на засіданні уряду буде подання проекту рішення, яким, я думаю, ми зможемо зробити так, щоб міністерство ветеранів працювало вже максимально швидко, також і міністерство тимчасово окупованих територій. Ніхто не постраждає: ні програми, ні люди, ні наші партнери", - зазначив Резніков.

За його словами, на сьогоднішній день базова стратегія деокупації записана в Мінських угодах.

"Про це сказано, в тому числі, і в комюніке лідерів Нормандського формату, який відбувся в Парижі. Це вирішення питань безпеки, припинення вогню, розведення засобів і сил. Відповідно фіналом політичного регулювання мають бути вибори в окремих районах Луганської і Донецької областей. Це головна ідея такої стратегії деокупації. Деталі, нюанси ми відпрацюємо. Наше міністерство буде тим фокусом, тим агрегатом, який збере всі можливі ідеї, і ми будемо з цим працювати", - зазначив Резніков.

Як відомо, в новому уряді Дениса Шмигаля за реінтеграцію Донбасу буде відповідати Олексій Резніков. 4 березня Верховна рада затвердила його кандидатуру на пост віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій шляхом розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. В уряді вважають, що нове міністерство дозволить ефективніше працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях та з переміщеними особами.

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