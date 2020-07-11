Резніков назвав терміни реінтеграції Донбасу

Україні знадобиться не менше 25 років для безпечної реінтеграції Донбасу. Для цього необхідно, щоб змінилося одне покоління місцевих жителів.

Про це в інтерв'ю "Главком" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Резніков.

За його словами, Донбас ще довгий час буде залишатися територією війни як з точки зору мінувань, так і ментальності людей.

"Безпечна реінтеграція займе мінімум 25 років. Це одне покоління повинно змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є", - сказав Резніков.

Він зазначив, що на окупованій території є молоді люди, які ненавидять Україну і хочуть жити в Радянському Союзі. При цьому там вже підуть в школу діти, які не знаю, що таке вільна Україна.

"Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми до цього готуватися", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод про врегулювання конфлікту на Донбасі.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що головною перешкодою для врегулювань конфлікту є відсутність прямого діалогу з Росією.