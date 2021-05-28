Резніков назвав "гарячі питання", які потрібно вирішити в ТКГ

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков назвав "гарячі питання", які потрібно вирішити в рамках мінського формату переговорів. Серед цих питань, за словами міністра, обмін полоненими.

Про це міністр сказав під час зустрічі з журналістами у Брюсселі, передає "Укрінформ" .

"Це відкриття КПВВ і їх розблокування, це можливості наступного етапу обміну утримуваних осіб, це доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних в тюрмах. Про все це я розповідав європейським колегам", - заявив він.

Як наголосив Резніков, ці "гарячі питання" необхідно вирішити, хоча б "заради гуманітарних ідей".