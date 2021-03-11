Резніков назвав головну помилку Росії щодо України

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков бачить головну помилку Росії в тому, що вона так і не навчилася розуміти Україну. При цьому вона втрачає вплив в Молдові і Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю" .

Зокрема, він зазначив, що не вірить в реальну загрозу масштабного наступу з боку Російської Федерації, оскільки Москві це не вигідно.

"Росіяни - не дурні і прагматики, хоча досить часто помиляються. Головна їх помилка - вони так і не навчилися розуміти Україну", - сказав Резніков.

За його словами, для Росії з 1917 року основним способом вирішення політичних завдань залишаються репресії і тортури. При цьому за останній час Москва втратила Молдову, незважаючи на великий проросійський вплив. А місцеві вибори в Україні показали, що проросійська ідеологія більше не панує в країні.

Крім того, Резніков зазначає, що позиції Росії похитнули протести в Білорусі. До того ж, на його думку, втрачено контроль на Кавказі, де у росіян на сьогодні дуже складна позиція.