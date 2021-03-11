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Резніков про плани РФ щодо України: федералізація, розкол і поглинання

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 13:23
Резніков про плани РФ щодо України: федералізація, розкол і поглинання Фото: Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація планує знищити Україну шляхом федералізації, розколу та подальшого поглинання. При цьому в приєднанні окупованого Донбасу вона не зацікавлена.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, останнє загострення на Донбасі пов'язано з тим, що Росія намагається довести світу свою "посередницьку роль" у цьому конфлікті і змусити Україну вести діалог з окупаційними режимами. А вбивством українських військових - піднімає ставки, щоб Київ пішов на поступки.

"Їх мета - зробити крок до знищення України як держави, оскільки вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії. І як проміжний варіант - федералізація України, а далі розкол і поглинання країни, як це було трохи більше ніж сто років тому - в 1918 році", - зазначив Резніков.

Він також сумнівається в тому, що Росія приєднає до себе окупований Донбас, оскільки Москва сама страждає від цієї окупації.

"Взяти собі на плечі ще кілька мільйонів населення, непрацездатних людей, які не генерують податки? У них і так мінус, а самі ОРДЛО їм вже коштують мільярди доларів на рік. Донбас Росії не потрібен, це їх розмінна карта в геополітиці", - подчернкул Резніков.

Він додав, що Росія хоче віддати окуповані райони на своїх умовах і не сприймає місцеве населення як своїх громадян.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів про російське телебачення на Донбасі і в Криму і заявив, що Москва хоче охопити своєю пропагандою Маріуполь і Нову Каховку.

Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий посилити підтримку України в різних сферах, в тому числі по Криму і Донбасу.

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