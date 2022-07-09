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Резніков назвав дві умови відновлення безпеки в Чорному морі

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для відновлення безпеки в Чорному морі необхідна єдність Заходу і готовність застосовувати силу проти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ході Atlantic - Black Sea Security Forum.

Міністр підкреслив, що перша умова - єдність вільного світу, одним з головних індикаторів якого є готовність дотримуватися режиму санкцій, які введені проти Росії, і посилювати їх.

"Допомога Росії красти українське зерно або вивозити російську нафту очевидно суперечить ідеї єдності проти тиранії", - зазначив Резніков.

За словами голови Міноборони, другою умовою є готовність давати відсіч російським загарбникам, тоді вони будуть продовжувати здійснювати "жести доброї волі", як у випадку зі Зміїним.

Нагадаємо, раніше Резніков назвав три сценарії завершення війни в Україні. Одним з них є розвал РФ.

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