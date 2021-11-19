Резніков про міграційну кризу: людей використовують як "біологічну зброю"

"(Ситуація з мігрантами – ред.) це прояв гібридної агресії з боку РФ, використовуючи дружній нам білоруський народ. Сьогодні ця атака з використанням мігрантів відбувається проти країн НАТО і ЄС, а саме Литви та Польщі", - сказав Резніков.

За його словами, міграційною кризою Росія тестує єдність Євросоюзу і країн НАТО. При цьому Україна в цій ситуації "йде другим актором ймовірності такого ризику". Глава Міноборони підкреслив, що саме в цьому гібридність російської агресії і полягає.

Резніков також зазначив енергетичний шантаж з боку Москви щодо добудови "Північного потоку-2" і загрози, що Україна нібито перестане постачати газ до Європи.

"Ця міграційна криза - це використання людей як "біологічної зброї". Мало того, вони цинічно беруть гроші з тих нещасних людей, обіцяючи їм прохід до Німеччини, але ж це неправда", - резюмував міністр.