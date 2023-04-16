Резников хочет подать в отставку после победы Украины в войне

"Ах, это моя мечта! И еще больше мечта моей жены. Ха, ха. Она плакала, когда меня назначили министром, это говорит обо всем. Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым", - заявил он.

Напомним, ранее в "Слуге народа" анонсировали, что после ряда коррупционных скандалов в Минобороны Алексея Резникова могут отправить в отставку. Отмечалось, что должность министра могут отдать руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Однако позже стало известно, что Резников не уходит в отставку. Официально причину этого решения не объясняли.

Позже Резников заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться на посту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.