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Резников с главой Пентагона обсудили приоритеты в преддверии "Рамштайна"

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, Среди прочего они обсудили приоритеты в преддверии заседания "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая в настоящее время объединила около пятидесяти стран в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оба лидера пообещали поддерживать тесные контакты.

В свою очередь, Остин сообщил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Сегодня я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты в преддверии встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется", - написал он в Twitter.

Напомним, следующее заседание Контактной группы по обороне Украины должно состояться 21 апреля.

В Раде надеются, что на "Рамштайне" решится вопрос с получением систем ПВО для Украины.

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ПентагонАлексей РезниковВойна России против УкраиныСоединенные Штаты Америки