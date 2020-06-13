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Резніков та Єрмак здали тест на коронавірус: стали відомі результати

Новини » Коронавірус     13.06.2020 - 20:00
Резніков та Єрмак здали тест на коронавірус: стали відомі результати
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Перевірку на коронавірус пройшли всі члени делегації

Українська делегація після повернення з Франції пройшла перевірку на коронавірус. Інфікованих не виявили, результати тестів в усіх були негативними.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До складу делегації входили міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, глава Мінкульту Олександр Ткаченко, а також керівник президентського офісу Андрій Єрмак та його радник.

Зазначається, що всі працівники офісу глави держави регулярно проходять перевірку на інфікування коронавірусом.

Крім того, після підтвердження коронавірусу в першої леді Олени Зеленської, президент обмежив зустрічі та пішов на частковий карантин.

Сьогодні деякі українські ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що в Офісі президента України стався спалах коронавірусу, зокрема, на COVID-19 нібито захворів міністр Резніков та представники офісу Володимира Зеленського.

Нагадаємо, про зараження коронавірусом дружини Зеленського стало відомо вчора, у глави держави та інших членів президентської родини інфекції не виявили.

Після цього президент Зеленський перейшов на особливий режим роботи.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Алексей РезниковАндрій ЄрмакОфіс президентаКоронавірус
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