RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников о бунте Пригожина: в России начинается процесс перехода власти

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мятеж в России, который организовал основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, свидетельствует о начале процесса перехода власти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Этот государственный переворот - реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", - заявил глава украинского Минобороны.

По его словам, попытка государственного переворота в России показывает, что конфликт между людьми из окружения диктатора Владимира Путина уже начался.

Мятеж Пригожина

Напомним, в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал попытку государственного переворота в России. Он требовал, чтобы с должностей сняли министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Мятеж начался под предлогом того, что регулярные войска России якобы обстреляли тыловые лагеря "вагнеровцев". После этого Пригожин собрал своих наемников и начал поход на Москву.

В первый же день он полностью взял под контроль Ростов и местные военные объекты. Позже он направил свою армию в сторону российской столицы.

На этом этапе весь конфликт завершился - Пригожин договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и выпросил возможность для своих наемников "переехать" в РБ.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины недавно заявляли, что у них есть информация о подготовке новых бунтов в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияАлексей РезниковЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВагнеровцы