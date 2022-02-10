Резніков про блокування РФ Чорного й Азовського морів: очікуємо сильної відповіді від партнерів

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" - це тактика повзучої окупації моря.

Україна спостерігає і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ, повідомив Резніков.

"Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти,вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - заявив він.