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Резніков про блокування РФ Чорного й Азовського морів: очікуємо сильної відповіді від партнерів

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" - це тактика повзучої окупації моря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра.

Україна спостерігає і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ, повідомив Резніков.

"Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти,вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - заявив він.

Нагадаємо, ВМС відреагували на блокування РФ Чорного й Азовського морів.

Зазначимо, Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях.

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