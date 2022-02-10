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Готові до будь-яких провокацій: ВМС відреагували на блокування РФ Чорного й Азовського морів

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 13:42
Готові до будь-яких провокацій: ВМС відреагували на блокування РФ Чорного й Азовського морів Фото: ВМС відреагували на блокування РФ Чорного й Азовського морів (vpk.name)
Автор: Марія Кучерявець

У Військово-Морських Силах ЗСУ відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі "навчань". Там заявили, що готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВМС ЗСУ.

"Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначив, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів.

Зокрема, мова йде про практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

"У такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні", - наголошують у ВМС.

Там також зауважили, що перекриваючи рекомендовані морські шляхи РФ практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі.

"Це беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - заявили у ВМС.

Що сталося

Нагадаємо, Росія "прибережними попередженнями" оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

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Російська Федерація Чорне море Азовское море
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