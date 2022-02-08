Резніков анонсував щотижневі брифінги міністрів з безпеки і оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в ток-шоу "Свобода слова".

Він зазначив, що щотижневі брифінги будуть давати, перш за все, глави міністерств, що належать до сектору безпеки.

"Прийнято рішення, і щотижня один міністр раз на тиждень буде давати свій брифінг. Наприклад, Дмитро Кулеба в середу, я в четвер, Денис Монастирський, здається, в п'ятницю. Тобто кожен міністр, який має відношення до сектору безпеки і оборони або зовнішньополітичне відомство, будемо давати брифінг і розповідати, що відбувається всередині країни і навколо неї", - повідомив Резніков.