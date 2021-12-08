Резніков анонсував аудит витрат на оборону

За його словами, одним із завдань є вихід на "чисте" фінансування бюджету оборони в розмірі 3% ВВП без включення в цей показник державних гарантій, оскільки де-факто це кредитування майбутніх періодів.

"Це завдання-мінімум на 2023 рік. Скажімо, щоб це зробити в 2022 році, згідно з оприлюдненими показниками ВВП, нам не вистачає близько 23 млрд грн. Але, щоб обґрунтовано претендувати на збільшення фінансування, ми повинні показати суспільству і парламенту, що максимально ефективно використовуємо наявне", - зазначив Резніков.

Він зазначив, що вже звернувся до Державної аудиторської служби з проханням провести комплексну перевірку.

"Крім іншого це один із способів знайти внутрішні резерви. Найближчим часом також почнеться енергоаудит об'єктів оборони і буде запущений цілий ряд процесів... з метою вдосконалення управління ресурсами, майном оборонного відомства. Тоді ми вийдемо і скажемо: всередині зроблено все можливе, дійсно необхідна зовнішня підтримка", - додав міністр.