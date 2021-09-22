У бюджеті-2022 рекордні видатки на оборону: на що підуть кошти

У бюджеті на 2022 рік на фінансування сектору безпеки і оборони України виділили рекордні 319,4 млрд грн, а це 5,95% від ВВП. Такі витрати дозволять не лише стимулювати розвиток підприємств ОПК, але й забезпечити ЗСУ всім необхідним.

"Основні напрямки у головному кошторисі країни - це медицина, армія, освіта. Усі вони більш ніж забезпечені цього року. У нас, наприклад, ще ніколи не було таких видатків на сектор безпеки і оборони, це вперше в історії України. Ми чітко розуміємо, що маємо давати відсіч збройній агресії РФ і для цього треба створити гідні умови для військових (я кажу і про зарплати, і про виділення житла для їх сімей), а також дати стимул розвитку підприємств ОПК", - наголосив голова партії Олександр Корнієнко.

Окрім бюджетних видатків на оборону Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн). Також рекордні кошти 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки.

"Ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Ми маємо робити крок вперед, щоб наші військові могли застосовувати та використовувати новітню зброю. У нас є розробки, плани, які тепер мають втілитися в життя. Це також дасть стимул для розвитку підприємств ОПК, що дозволить не тільки забезпечити обороноздатність та безпеку країни, а й сприятиме збільшенню робочих місць на підприємствах ОПК", - пояснив голова комітету.

Так, зазначає голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич, 15,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та інших пільгових категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Ресурс для Міністерства оборони України - 164,3 млрд грн, а це 51,4% від сукупного "оборонного бюджету". До речі, цей показник є найвищим рівнем за останні 4 роки.

Ще 72 млрд грн спрямують на грошове забезпечення і заробітну плату військовослужбовців, що на 11,2 млрд грн більше, ніж у 2021 році, додає Олександр Завітневич. А на розвиток озброєння та військової техніки Збройних сил - 32,7 млрд грн.

"Ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Ми маємо робити крок вперед, щоб наші військові могли застосовувати та використовувати новітню зброю. У нас є розробки, плани, які тепер мають втілитися в життя. Це також дасть стимул для розвитку підприємств ОПК, що дозволить не тільки забезпечити обороноздатність та безпеку країни, а й сприятиме збільшенню робочих місць на підприємствах ОПК", - пояснив голова комітету.

Він переконаний, люди, які ризикують своїм життям, мають відчувати увагу держави.

Як зауважила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету з питань бюджету Леся Забуранна, уряд запропонував бюджет із урахуванням основних напрямів і засад, що викладені у бюджетній декларації, яка була схвалена в липні. У ній, зокрема, чітко визначені основні вектори та пріоритети бюджету і сектор безпеки та оборони серед них.

"Фактично, як ми і пропонували, повністю забезпечуємо нагальні потреби цього сектору", - сказала депутат від "Слуги народу".