Резніченко: ДніпрОДА відкрила ультрасучасний спортзал у Кам'янському

Фото: спортивний комплекс "Прометей" (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)

Резніченко розповів про відкриття спортивного комплексу "Прометей"

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Валентин Резніченко розповів про відкриття в смт Кам'янське спортивного комплексу "Прометей", в якому відтепер можна буде приймати турніри найвищого рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Відразу після відкриття в реконструйованому центральному крилі спортивного комплексу "Прометей" відбувся поєдинок в рамках Вищої баскетбольної ліги України між командами "Прометей" і "Золотий вік".

"У сучасному спортивному залі комплексу можна грати в баскетбол, волейбол, теніс, а також займатися гімнастикою. Трибуна на 780 місць, електронне табло. Головна "родзинка" - унікальний для України професійний паркет, відповідає найсучаснішим світовим стандартам. Його замовляли в США. Такий же паркет використовується північноамериканської Національної баскетбольної асоціації NBA", - розповів Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко (в центрі)

Глава області також зазначив, що Дніпропетровська ОДА продовжує реконструкцію двох інших залів комплексу, в яких будуть тенісні корти з міжнародним сертифікованим покриттям.

За даними Резніченка, всього в Дніпропетровській області зусиллями ОДА будуються і реконструюються близько 20 спортивних об'єктів.

"Це стало можливим завдяки децентралізації влади, яку президент Петро Порошенко ініціював три роки тому. Маючи більше ресурсів і свободи ними розпоряджатися, ОДА та громади тепер можуть істотно поліпшити інфраструктуру, чим ми і займаємося в даний час", - сказав Резніченко.