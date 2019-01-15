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Резниченко: ДнепрОГА открыла ультрасовременный спортзал в Каменском

Новости » Спорт    15.01.2019 - 12:37
Резниченко: ДнепрОГА открыла ультрасовременный спортзал в Каменском
Фото: спортивный комплекс "Прометей" (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)

Резниченко рассказал об открытии спортивного комплекса "Прометей"

Глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко рассказал об открытии в пгт Каменское спортивного комплекса "Прометей", в котором отныне можно будет принимать турниры самого высокого уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Сразу после открытия в реконструированном центральном крыле спортивного комплекса "Прометей" состоялся поединок в рамках Высшей баскетбольной лиги Украины между командами "Прометей" и "Золотой век".

"В современном спортивном зале комплекса можно играть в баскетбол, волейбол, теннис, а также заниматься гимнастикой. Трибуна на 780 мест, электронное табло. Главная "изюминка" - уникальный для Украины профессиональный паркет, отвечающий самым современным мировым стандартам. Его заказывали в США. Такой же паркет используется североамериканской Национальной баскетбольной ассоциацией NBA", - рассказал Резниченко. 

Резниченко: ДнепрОГА открыла ультрасовременный спортзал в Каменском

Фото: Валентин Резниченко (в центре)

Глава области также отметил, что Днепропетровская ОГА продолжает реконструкцию двух других залов комплекса, в которых будут теннисные корты с международным сертифицированным покрытием.

По данным Резниченко, всего в Днепропетровской области усилиями ОГА строятся и реконструируются около 20 спортивных объектов. 

Резниченко: ДнепрОГА открыла ультрасовременный спортзал в Каменском

"Это стало возможным благодаря децентрализации власти, которую президент Петр Порошенко инициировал три года назад. Имея больше ресурсов и свободы ими распоряжаться, ОГА и громады теперь могут существенно улучшить инфраструктуру, чем мы и занимаемся в настоящее время", - сказал Резниченко.

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