Різке погіршення погоди: грозові дощі накриють Україну

У всіх областях України сьогодні будуть йти дощі. Синоптики прогнозують також шквальний вітер та град.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС .

В Україні сьогодні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні не лишиться регіону, де не будуть йти дощі.