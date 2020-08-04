Різке підвищення мінімальної зарплати матиме короткостроковий ефект, - економіст

Різкі підвищення мінімальної заробітної плати в Україні матимуть лише короткострокові ефекти. Надалі вони нівелюватимуться зростанням інфляції та зниженням ефективності бізнесу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

Як зазначив економіст, у найближчі місяці зростання реальних заробітних плат отримає позитивний імпульс від відновлення діяльності в готельно-ресторанному бізнесі та транспорті, а також, імовірно, і від скасування обмежень у державному секторі.

"Водночас подальше зростання реальних зарплат має уповільнитися порівняно з допандемічними темпами через відносну обмеженість трудової міграції та послаблення потенціалу зростання продуктивності праці", - додав він.

Ніколайчук також наголосив, що динаміка зарплат демонструє відносно високу гнучкість: у період карантину бізнес достатньо швидко адаптував їх до нових реалій, використовуючи такі варіанти, як скорочення робочого тижня, неоплачувані відпустки, обмеження виплат премій тощо.

"Тому негативні наслідки для рівня безробіття, як і під час попередніх криз, не повинні бути настільки значними, як у середньому в інших країнах", - вважає він.

Ніколайчук зазначив, що заробітні плати продовжують активно зростати після просідання в березні-квітні, однак усе ще нижчі, ніж у лютому. Відповідно до опублікованих даних Держстату зростання номінальних та реальних заробітних плат у червні прискорилося до 7,4% р/р і 4,9% р/р відповідно.

"За нашими оцінками, з урахуванням сезонності середня номінальна зарплата в червні була все ще на 1,4% нижче порівняно з піком у лютому, а реальна - на 3,6%", - додав він.

Найбільше порівняно з лютим сезонно-скореговані номінальні зарплати знизились у готельному та ресторанному бізнесі (на 34%), в операціях з нерухомим майном (на 10,7%), у фінансовому секторі (на 9,1%) та транспорті (на 8,6%). Натомість за цей же період зросли зарплати в медицині (на 6,6%), освіті (на 1,8%) та сільському господарстві (на 1,7%). Порівняно з локальним мінімумом у квітні середні зарплати виросли майже у всіх секторах, окрім державного управління, на динаміці якого позначилось обмеження зарплат на період карантину до 47 230 грн, зазначив керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, реальні заробітні плати за 2020 рік в цілому знизяться навіть в умовах низької інфляції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що 1 вересня вона зросте до 5000 гривень, з 1 січня 2021 року підніметься до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.