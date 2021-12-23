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Різке похолодання в Харківській області. Є перші постраждалі

Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області різко похолодало. В результаті погіршення погоди постраждали двоє людей.

Про це заявив директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

У Харківській області зареєстрували два випадки обмороження.

"54-річна жінка з області тривалий час перебувала на вулиці. У Харкові 46-річного чоловіка забрали з вулиці Полтавський Шлях у стані сп'яніння, він також тривалий час був на вулиці. В обох випадках людей доправили до опікового відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги", - сказав Забашта.

За даними Харківського регіонального гідрометцентру, за два дні температура у регіоні знижувалася до -18 градусів морозу, таку температуру зафіксувала метеостанція у Великому Бурлуці.

Нагадаємо, у Карпатах оголошено штормове попередження.

Зазначимо, в Україні різко похолодало до -19 у східних областях.

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