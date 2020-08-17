У Росії хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

У разі провалу мирного процесу на Донбасі Україна готова вийти з мінських угод

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що в Росії хочуть, щоб на Донбасі був мир. У разі провалу мирного плану на Донбасі Україна буде шукати альтернативу мінським процесу.

Про це Кравчук розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Він заявив, що війну треба закінчувати і таке бажання спостерігається як з боку України, так і РФ.

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна...", - сказав Кравчук.

Голова української делегації вважає, що російська сторона більше не буде чіплятися за питання особливого статусу Донбасу. При цьому Україна готова вийти з мінських угод у разі провалу мирного процесу.

"Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть ніяких поступок... Ну що ж, тоді, принаймні, мені вистачить мужності, сили волі сказати: ми робили все, що могли, виходячи з української законодавчої бази, Конституції, міжнародного права, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості", - зазначив Кравчук.

Раніше РБК-Україна писало, що Кравчук допускає розширення права російської мови на Донбасі.

Також повідомлялося, що Україна пропонує замінити поняття "особливий статус" Донбасу на "особливий режим адміністративного управління".