Режим Мадуро почав переслідування близько сотні опозиціонерів Венесуели, - Гуайдо

Лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, тимчасовий президент країни, звинуватив очільника Ніколаса Мадура та венесуельський уряд у переслідуванні більшості опозиційних депутатів. Як інформує РБК-Україна, про це Гуайдо сказав газеті El Nacional.

Зокрема, за його словами, наразі у Національній асамблеї (однопалатному парламенті, - ред.) опозиція займає 112 з 167 місць. В останні роки цей найвищий законодавчий орган країни був фактично виключений з процесу прийняття рішень.

"Диктатура переслідує щонайменше 96 депутатів", - сказав Гуайдо.

Він нагадав, що раніше прихильна до режиму Мадуро Конституційна асамблея позбавила імунітету від судового переслідування понад 10 опозиційних депутатів за причетність до антиурядових виступів 30 квітня 2019.

Зокрема, Верховний суд Венесуели вирішив, що депутатам можуть пред’явити звинувачення у зраді державі та інших тяжких злочинах.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, будівлю Національних зборів Венесуели в Каракасі оточили бійці Національної гвардії та служби національної безпеки Венесуели.