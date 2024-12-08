Режим Асада пал. Что сейчас известно о ситуации в Сирии

Восстание и захват Дамаска

В конце ноября бойцы антиасадовской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и оппозиционной Сирийской национальной армии напали на правительственные войска на северо-востоке страны. Это нападение положило конец четырехлетнему относительному затишью в Сирии и начало восстание, переросшее в падение режима.

В течение недели повстанцы взяли под контроль ряд важных сирийских городов, в частности, Пальмиру, Хаму и Хомс. А уже вчера вечером повстанцы заявили, что окружили Дамаск и готовятся к его захвату.

Утром повстанцы, которые вошли в Дамаск и взяли под контроль телевидение, вышли в прямой эфир и объявили, что контролируют столицу и свергли режим Асада.

В то же время в американских СМИ появилась информация от источников в сирийской армии, что правительственные войска вышли из Дамаска, а командование сообщило офицерам, что правление Асада закончилось.

Из Дамаска поступают сообщения о том, что вооруженные люди вошли в дипломатические представительства Ирана и Ирака. Тегеран эвакуировал свой персонал еще за несколько дней до захвата Дамаска.

Почему в Сирии началось восстание против режима Асада, - читайте в другом материале РБК-Украина.

Где сейчас Асад и кто будет управлять Сирией

Пока есть информация, что Башар Асад сбежал из Дамаска. Еще вчера в СМИ сообщали, что его нет ни в одном из мест столицы, где он мог бы обычно находиться. На фоне захвата Дамаска повстанцами из него вылетел самолет, на котором мог находиться сирийский диктатор.

Однако, по данным Reuters и ресурса FlightRadar, самолет скрылся с радаров на высоте около 500 метров. Предполагают, что самолет с Асадом мог разбиться.

В настоящее время в Дамаске находится премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали. Он уже отреагировал на события и заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое изберет народ Сирии.

Больше о Башаре Асаде и режиме его власти в Сирии, - в материале РБК-Украина.

Как реагируют в мире на события в Сирии

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что американский президент Джо Байден и его команда "внимательно следят" за происходящим в Сирии и находятся в постоянном контакте с партнерами в регионе.

Прокомментировал восстание в Сирии и избранный президент США Дональд Трамп. Вчера он опубликовал сообщение в Twitter, где связал события в Сирии со слабостью России, а также призвал США не вмешиваться в ситуацию.

Уже сегодня Трамп написал новое сообщение, в котором заявил, что Асад потерял защиту российского диктатора Владимира Путина, потому что Россия ослаблена из-за войны против Украины.

Кроме того, специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что сегодняшние события "знаменуют переломный момент в истории Сирии", пережившую почти 14 лет гражданской войны.

"Эта темная глава оставила глубокие шрамы, но сегодня мы с осторожной надеждой ожидаем открытия новой - мира, примирения, достоинства и инклюзии для всех сирийцев", - сказал он.