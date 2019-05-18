Режим Асада обстріляв зону деескалації в Сирії, є загиблі

Авіація режиму Башара Асада обстріляла зону деескалації в сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули 6 цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили джерела в Управлінні цивільної оборони Ідлібу, авіація нанесла удари по населеним пунктам Марратинуман, Каферрума та Кеферзиндже на південному сході, а також Бідама та Наджиї на південному заході провінції.

Зазначається, що в результаті обстрілу загинули щонайменше 6 мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.

Крім того, починаючи з 25 квітня в результаті атака режиму Асада та його прибічників загинув щонайменше 151 цивільний в зоні деескалації, ще 405 осіб були поранені.

Нагадаємо, раніше Сили протиповітряної оборони Сирії відбили ракетний обстріл з боку Голанських висот. Сирійські ППО збили повітряні цілі в небі над провінцією Ель-Кунейтра. Атака була націлена на передмістя Дамаска, де розташовані іранські військові об'єкти та склади з боєприпасами і технікою.

Раніше, 12 травня в Сирії урядові ЗМІ заявили, що в результаті обстрілу бойовиками на північному заході країни загинули щонайменше 6 цивільних. Також було завдано великої шкоди місту Сукайлабія. У відповідь урядові війська Асада завдали ударів по позиціях бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам у провінції Ідліб.