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Баззер форварда "Мемфиса" через всю площадку возобновил интригу: момент дня в НБА

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Финикс, Понедельник 23 января 2023 09:30
Баззер форварда "Мемфиса" через всю площадку возобновил интригу: момент дня в НБА Фото: Дальний бросок Зиайре Уильямса в Финиксе (nbcsports.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Мемфис Гриззлис" Зиайре Уильямс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

21-летний американец оказался в центре внимания под занавес третьей четверти. Он принял участие в отборе под собственным щитом и под сопровождение сирены совершил точный бросок в кольцо "Финикс Санз". Благодаря этому трехочковому отставанию "Гриззлис" сократилось до 15-ти пунктов.

В течение всей финальной четверти "Мемфис" сокращал дефицит очков. Тем не менее, отыграться или хотя бы перевести матч в овертайм теннессийцы не успели. Минимальное поражение (110:112) стало вторым подряд для "Гриззлис", которые теперь отпустили "Денвер" наверху Западной конференции НБА.

Сам Уильямс провел на паркете около 26 минут. За это время он успел набрать 16 очков и совершил 5 подборов. Самым же результативным стал его одноклубник Джа Морант (27 пунктов).

Кто такой Зиайре Уильямс

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Стэнфорд Кардинал". На драфте НБА-2021 выбран "Нью-Орлеаном" под 10-м номером.

После церемонии был обменян в "Мемфис". Пропустил старт сезона 2021/22 из-за травмы и коронавирусных ограничений. Дебютировал под эгидой ассоциации в январе прошлого года. В составе сборной США выиграл "золото" ЧМ-2019 среди 19-летних.

Родители Уильямса – бывшие военные. В частности, его мать служила в армии и ВВС, а отец был морским пехотинцем.

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