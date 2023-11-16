Михайлюк приложился к победе "Бостона" в битве лидеров НБА: видео подвигов украинца
Универсальный исполнитель "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк получил игровое время в очередном матче регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украинский баскетболист на скамейке запасных начал поединок за единоличное лидерство в Восточной конференции НБА против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (117:107). В стартовой пятерке "Селтикс" появились Уайт, Холидей, Хорфорд, Хаузер и Тейтум.
Михайлюк в этот раз провел на паркете свыше 15-ти минут. Воспитанник черкасского баскетбола успел набрать 5 очков и выполнил 1 подбор. По статистическому показателю "плюс-минус" защитник с навыками форварда вышел на редкий результат 0.
Михайлюк 4 раза бросал с игры. Точными оказались две попытки украинца, в том числе один трехочковый из трех намерений отличиться из-за "дуги". Кроме того, универсал трижды сфолил. Самым же результативным в составе "Бостона" стал Джейсон Тейтум (29 пунктов).
Святослав Михайлюк в 2023 году
Летом отклонил предложение "Панатинаикоса" из Афин. В сентябре Михайлюк подписал негарантированный контракт с "Бостоном". Соглашение рассчитано на 1 год. Договор стал постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца выросла до 1,17 млн долларов.
В предсезонных матчах Михайлюк неплохо себя проявил. Универсал появился на паркете в трех поединках "Селтикс". Самый результативный матч сыграл как раз против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке.
На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября. В игре он провел почти 5 минут и успел набрать 3 очка и сделать 1 ассист. Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.2 очка, 0.8 подборов, 0.2 передач, 0.3 перехвата за 8 минут в игре.
К слову, ранее "Прометей" обыграл "Хапоэль" в Еврокубке и прервал серию неудач в турнире.
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