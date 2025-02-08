ua en ru
Сб, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В приложении "Резерв+" произошел сбой

Украина, Суббота 08 февраля 2025 08:45
UA EN RU
В приложении "Резерв+" произошел сбой Фото: в приложении "Резерв+" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сбой в мобильном приложении "Резерв+" произошел в субботу, 8 февраля. Пользователи жалуются на проблемы при входе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи отмечают, что приложение долго загружается. После этого на главном экране высвечивается окно о технической проблеме. Также украинцы сообщают об отсутствии соединения.

В приложении &quot;Резерв+&quot; произошел сбой

Фото: в "Резерв+" произошел сбой (скриншот мобильного приложения)

Что такое "Резерв+"

Весной 2024 года Министерство обороны запустило электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через приложение военнообязанные украинцы могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг" и сформировать военно-учетный документ. Также в "Резерв+" отображаются отсрочки и бронирования.

Электронные документы из "Резерв+" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги.

Ранее в Минобороны рассказывали, что в мобильном приложении может появиться новая функция. Речь идет об онлайн трекинге повесток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электронный кабинет военнообязанного Мобилизация в Украине
NEWS
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов