В приложении "Резерв+" произошел сбой

Сбой в мобильном приложении "Резерв+" произошел в субботу, 8 февраля. Пользователи жалуются на проблемы при входе.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Пользователи отмечают, что приложение долго загружается. После этого на главном экране высвечивается окно о технической проблеме. Также украинцы сообщают об отсутствии соединения. Фото: в "Резерв+" произошел сбой (скриншот мобильного приложения)

Что такое "Резерв+"

Весной 2024 года Министерство обороны запустило электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через приложение военнообязанные украинцы могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг" и сформировать военно-учетный документ. Также в "Резерв+" отображаются отсрочки и бронирования.

Электронные документы из "Резерв+" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги.

Ранее в Минобороны рассказывали, что в мобильном приложении может появиться новая функция. Речь идет об онлайн трекинге повесток.

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