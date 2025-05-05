"Резерв+" запускает новые услуги: что изменилось

Министерство обороны Украины расширяет функционал цифрового сервиса "Резерв+". Пока продолжается их тестирование.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.
Она рассказывает, что в сервис добавили четыре новые функции, которые сейчас проходят бета-тестирование:
"Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать эти услуги еще более удобными", - отмечает Черногоренко.
Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке: bit.ly/3Z5HsCL.
Напомним, мобильное приложение "Резерв+" получило обновление до версии 1.6.0, которое позволяет военнообязанным получать push-оповещения в случае, если они поданы в розыск или сняты с него. Это нововведение направлено на то, чтобы граждане могли своевременно узнавать о своем статусе и избегать неожиданных ситуаций на блокпостах или при пересечении границы.
Кроме уведомлений о розыске, обновление также включает возможность просматривать и загружать расширенную информацию из реестра "Оберіг" в формате PDF, а также подавать запросы на исправление неточностей в персональных данных.
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