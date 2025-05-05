"Резерв+" запускает новые услуги: что изменилось

Она рассказывает, что в сервис добавили четыре новые функции, которые сейчас проходят бета-тестирование:

подача на отсрочку по постановлению военно-врачебной комиссии (ВВК);

отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если другой супруг проходит службу;

отображение информации об инвалидности;

отражение причин нарушения воинского учета.

"Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать эти услуги еще более удобными", - отмечает Черногоренко.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке: bit.ly/3Z5HsCL.