RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Резерв+" запускает новые услуги: что изменилось

Фото: В "Резерв+" тестируют новые функции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины расширяет функционал цифрового сервиса "Резерв+". Пока продолжается их тестирование.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

Она рассказывает, что в сервис добавили четыре новые функции, которые сейчас проходят бета-тестирование:

  • подача на отсрочку по постановлению военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если другой супруг проходит службу;
  • отображение информации об инвалидности;
  • отражение причин нарушения воинского учета.

"Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать эти услуги еще более удобными", - отмечает Черногоренко.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке: bit.ly/3Z5HsCL.

Напомним, мобильное приложение "Резерв+" получило обновление до версии 1.6.0, которое позволяет военнообязанным получать push-оповещения в случае, если они поданы в розыск или сняты с него. Это нововведение направлено на то, чтобы граждане могли своевременно узнавать о своем статусе и избегать неожиданных ситуаций на блокпостах или при пересечении границы.

Кроме уведомлений о розыске, обновление также включает возможность просматривать и загружать расширенную информацию из реестра "Оберіг" в формате PDF, а также подавать запросы на исправление неточностей в персональных данных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФМобилизация в УкраинеОтсрочка