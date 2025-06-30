RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В "Резерв+" тестируют нововведение: поможет сняться с розыска без визита в ТЦК

Иллюстративное фото: в "Резерв+" добавили возможность оплаты штрафов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложение "Резерв+" добавили возможность оплаты штрафов. Но пока она доступна только в рамках бета-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в "Резерв+", - написала она. 

Чиновница добавила, что для того, чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке

"Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа - 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - рассказала Черногоренко. 

В комментариях к своему посту замглавы Минобороны подчеркнула, что первое время можно будет оплатить только те штрафы, которые были начислены за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Другие штрафы, в том числе за неявку по повестке, в приложении можно будет оплачивать позже. 

По словам чиновницы, с розыска снимать нарушителей будут автоматически после оплаты штрафа. 

Также Черногоренко уточнила, что после оплаты штрафа и снятия статуса "в розыске" нарушителей смогут забронировать. 

Скидка на штрафы

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Резерв+" можно будет получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета.

После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныТЦКВойна в УкраинеМобилизация в Украине