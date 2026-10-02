В "Резерв+" приостановят отсрочки по инвалидности: сроки и детали от Минобороны

Когда не будет работать услуга

В "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью - собственной, детей или родителей из-за плановых технических работ в системах Минсоцполитики. Они начнутся 2 октября в 14.30.

В Минобороны отмечают, что повторный вход в "Резерв+" не возобновит доступ к этим услугам во время технических работ. В этот период следует оставаться в своем аккаунте и не выходить из приложения для повторного входа.

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится.

О возобновлении работы услуги обещают сообщить отдельно. Ориентировочно это должно произойти 4 октября после 16:00.