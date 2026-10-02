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В "Резерв+" приостановят отсрочки по инвалидности: сроки и детали от Минобороны

11:49 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Оформление отсрочки через "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В приложении "Резерв+" временно будет недоступно оформление отсрочок, связанных с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Когда не будет работать услуга

В "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью - собственной, детей или родителей из-за плановых технических работ в системах Минсоцполитики. Они начнутся 2 октября в 14.30.

В Минобороны отмечают, что повторный вход в "Резерв+" не возобновит доступ к этим услугам во время технических работ. В этот период следует оставаться в своем аккаунте и не выходить из приложения для повторного входа.

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится.

О возобновлении работы услуги обещают сообщить отдельно. Ориентировочно это должно произойти 4 октября после 16:00.

Напомним, право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют, в частности, многодетные родители, лица с инвалидностью, студенты, докторанты, отдельные работники и забронированные военнообязанные. Оформить ее можно через "Резерв+" или ЦНАП в зависимости от основания, предоставив документы, подтверждающие право на отсрочку.

РБК-Украина также писало, что оформить отсрочку из-за постоянного ухода за родственником без II группы инвалидности возможно, но для этого нужно подтвердить потребность в таком уходе медицинским заключением. В частности, для человека с III группой инвалидности это должно быть указано в заключении ЭКОПФЛ, а без инвалидности - в заключении ВКК.

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