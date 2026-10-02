В "Резерв+" приостановят отсрочки по инвалидности: сроки и детали от Минобороны

В приложении "Резерв+" временно будет недоступно оформление отсрочок, связанных с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью - собственной, детей или родителей из-за плановых технических работ в системах Минсоцполитики. Они начнутся 2 октября в 14.30.
В Минобороны отмечают, что повторный вход в "Резерв+" не возобновит доступ к этим услугам во время технических работ. В этот период следует оставаться в своем аккаунте и не выходить из приложения для повторного входа.
Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится.
О возобновлении работы услуги обещают сообщить отдельно. Ориентировочно это должно произойти 4 октября после 16:00.
Напомним, право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют, в частности, многодетные родители, лица с инвалидностью, студенты, докторанты, отдельные работники и забронированные военнообязанные. Оформить ее можно через "Резерв+" или ЦНАП в зависимости от основания, предоставив документы, подтверждающие право на отсрочку.
РБК-Украина также писало, что оформить отсрочку из-за постоянного ухода за родственником без II группы инвалидности возможно, но для этого нужно подтвердить потребность в таком уходе медицинским заключением. В частности, для человека с III группой инвалидности это должно быть указано в заключении ЭКОПФЛ, а без инвалидности - в заключении ВКК.