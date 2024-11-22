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В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета, - Черногоренко

Фото: Екатерина Черногоренко (facebook)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны планирует добавить в приложение "Резерв+" еще одну функцию. Штраф за нарушение правил военного учета можно будет оплатить онлайн.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью 24 каналу.

Следует напомнить, что в настоящее время в Украине военнообязанные, нарушившие военный учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Но этот штраф нельзя оплатить в электронном формате.

По словам Черногоренко, в приложении Резерев+ хотят разработать функционал для уплаты таких штрафов.

"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, который, если человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил государственного движения, – отметила Черногоренко.

Она также добавила, что у Минобороны техническое понимание этого вопроса. Поэтому, если народные депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года у "Резерв+" будет такая функция.

"Резерв+"

В этом году в Украине был запущен электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря приложению можно:

обновить свои учетные данные;

создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код.

Как рассказывала Черногоренко, ведомство работает над расширением функционала приложения.

Также недавно в "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочок.

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.

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