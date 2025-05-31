В "Резерв+" добавили два новых сервиса: кому будет полезно

В "Резерв+" добавили новые сервисы. Это должно упростить доступ к важной информации для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В обновлении приложения "Резерв+" добавились сразу два новых сервиса:

отображение данных об инвалидности,

сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.

Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить.

"То есть, он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления". - объяснили в Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что министерство продолжает наполнять "Резерв+" полезными сервисами.

"Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - добавила она.