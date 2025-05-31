ua en ru
Сб, 31 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В "Резерв+" добавили два новых сервиса: кому будет полезно

Украина, Суббота 31 мая 2025 18:28
UA EN RU
В "Резерв+" добавили два новых сервиса: кому будет полезно Фото: в "Резерв+" добавили два новых сервиса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В "Резерв+" добавили новые сервисы. Это должно упростить доступ к важной информации для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В обновлении приложения "Резерв+" добавились сразу два новых сервиса:

  • отображение данных об инвалидности,
  • сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.

Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить.

"То есть, он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления". - объяснили в Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что министерство продолжает наполнять "Резерв+" полезными сервисами.

"Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - добавила она.

"Резерв+"

Напомним, что весной прошлого года в Украине начало свою работу приложение "Резерв+". Это электронный кабинет, в виде мобильного приложения, который упрощает жизнь призывников, военнообязанных и резервистов.

Мы сообщали, что недавно в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавились два новых вида отсрочки от мобилизации.

Также в "Резерв+" появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.

В апреле в приложении было проведено обновление. Подробно, что известно о новых функциях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам