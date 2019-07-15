У рейтингу партій перед виборами відбулися зміни

Якби дострокові парламентські вибори відбувалися в найближчу неділю, 5%-ний бар'єр подолали подолати б п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, продовжує лідирувати партія "Слуга народу", за яку планують віддати голоси 31,8% серед усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначилися.

Крім того, за партію "Опозиційна платформа - за життя" мають намір проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%, за партію "Голос" - відповідно 7,0% і 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" - відповідно 6,1% і 8,3%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6,1% і 7,0%.

Крім того, за партію "Сила і честь" - відповідно 3,7% і 4,6%, за "Опозиційний блок" - відповідно 3,0% і 3,8%, за ВО "Свобода" - відповідно 1,9% і 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - відповідно 2,0% і 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 1,5% і 2,0%, за партію "Громадянська позиція" - відповідно 1,6% і 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" - відповідно 1,5% і 1,4%, за "Партію Шарія" - відповідно 1,0% і 1,2%.

razumkov.org.ua

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців. На час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня, партію "Слуга народу" були готові підтримати 47,0%, тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. А за даними опитування КМІС, проведеного 28 червня - 4 липня, рейтинг партії Володимира Зеленського, сягає 48,5%.