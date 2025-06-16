Рейтинг Зеленского упал после резкого взлета: в чем причина

Социологи наблюдают снижение доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако показатели остаются выше, чем до обострения отношений с новым руководством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Уровень доверия к Зеленскому стабильно рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года (не доверяли - 22%).

Однако уже во второй половине мая - начале июня 2025 года наблюдается снижение доверия, доверяют Зеленскому 65% украинцев, не доверяют - 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%.



Причины падения рейтинга

Как отмечают социологи, уровень доверия снизился в течение довольно короткого периода, что непременно вызывает вопрос о причинах.

"У нас нет дополнительной информации о конкретных причинах снижения доверия. Для этого нужно проводить панельные исследования, когда мы опрашиваем тех же людей в течение определенного периода и можем спросить, почему изменилось их мнение по сравнению с предыдущим опросом", - говорится в публикации.

Однако социологи выделяют несколько факторов, которые могли повлиять на рейтинг Зеленского:

Ослабление эффекта сплочения вокруг флага (rally around the flag effect) - с февраля 2025 года на фоне обострения в отношениях с новым руководством США произошло достаточно резкий рост доверия и единения.

"Сейчас, через несколько месяцев, может иметь место "привыкание" населения к новому международному контексту и уменьшение его влияния на восприятие президента. В то же время другие факторы, например внутренняя ситуация, снова могут иметь более сильное влияние на то, как украинцы оценивают деятельность президента и формируют свое отношение к нему", - говорится в сообщении.

Краткосрочное влияние подписания соглашения об ископаемых - предыдущий опрос (который зафиксировал рост доверия до 74%) был в начале мая 2025 года сразу после подписания соглашения.

"Возможно, у части людей это краткосрочно вызвало всплеск оптимизма и надежды, что сказывалось и на высоком доверии президенту. После таких всплесков, как правило, идет возвращение к более "нормальным" показателям (что в статистике обозначается термином регрессия к среднему)", - пишут социологи.

Отсутствие прогресса в завершении войны - часть людей могли иметь завышенные ожидания относительно близости завершения войны, в частности, из-за различных переговоров, которые имели место в течение мая 2025 года.

"Однако события этого периода не свидетельствовали о приближении завершения войны. Наоборот, увеличение российских атак на разных направлениях (в частности, в Сумской области, приближение к Днепропетровской области и т.д.), масштабные воздушные атаки, деструктивное поведение россиян на переговорах до / во время / после Стамбула наоборот, свидетельствовали об обратных намерениях. То есть рядовой украинец вполне мог видеть, что россияне не стремятся к миру", - говорится в публикации.