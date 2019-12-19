Рейтинг Зеленського знову пішов вгору

У середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як відзначають соціологи, за останні два тижні рівень задоволеності роботою президента Зеленського зріс з 53 до 62%, а невдоволення зменшилоя з 33 до 25%.

За даними опитування, діяльністю голови Верховної ради України Дмитра Разумкова задоволені 36%, незадоволені - стільки ж. Чверть не змогли оцінити його роботу. Зате задоволені роботою парламенту менше: 29% позитивно оцінили його роботу, 51% - негативно, 21% - важко оцінити.

Подібна тенденція і в оцінках роботи уряду: діяльністю прем'єр-міністра Олексія Гончарука задоволені відносно більше, ніж роботою всього Кабміну. 35% висловили задоволеність діяльністю голови уряду (35% - незадоволені, 30% - не змогли оцінити). 29% задоволені роботою Кабміну, 45% - не задоволені, чверть не відповіли на це питання.

За останній місяць рівень задоволеності діяльністю прем'єра та Верховної ради дещо зріс.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради та Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).