Теннисная сборная Украины чудом избежала вылета в региональную группу Кубка Билли Джин Кинг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Билли Джин Кинг

Украина – Австрия – 3:2

Цуренко – Краус – 0:2 (1:6, 1:6)

Завацкая – Грабер – 2:0 (6:2, 7:5)

Н. Киченок/Завацкая – Пашек/Краус – 2:1 (5:7, 6:2, 6:4)

На старте игрового дня положение сборной Украины стало критическим. Опытная Леся Цуренко в двух сетах уступила Синье Краус, так что каждое следующее поражение украинок стало бы роковым. Вернула "сине-желтых" в игру Завацкая, одолевшая Юлию Грабер.

А дальше она в дуэте с Киченок вышла на последний матч. Их соперницами стали Тамира Пашек и ранее упомянутая Краус. В дебюте соперницы обменялись брейками, а затем сосредоточились на собственных подачах. В девятом-десятом геймах украинские теннисистки еще раз обменялись пунктами на чужих подачах с австрийками.

Однако ожидаемого тай-брейка не произошло. Представительницы Австрии сначала взяли очко на собственной подаче. Далее же внешне легко дожали Киченок и Завацкую на чужой, с первой попытки реализовали сетбол и повели в счете.

Такое развитие событий изрядно разгневало украинок. Они выдали сверхуверенный отрезок на старте второй партии и получили солидный гандикап (4:0). Пашек и Краус сумели избежать "баранки", посопротивлялись в восьмом гейме (отыграли 4 сетбола), но все же сдались.

В решающем же сете ключевым стал третьим геймом. Именно тогда Киченок и Завацкая оформили брейк и в дальнейшем сосредоточились на собственных подачах. Такой подход позволил закрыть партию и матч в целом за 47 минут.

Победа сборной Украины над Австрией позволит отечественным теннисисткам вернуться в квалификацию турнира. Поединки этой стадии сыграют весной 2025 года. В свою очередь австрийки вылетели в региональную группу Кубка Билли Джин Кинг.