Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за оба срока

Президента США Дональда Трампа поддерживают лишь 33% американцев - менее всего за оба его срока в должности. Около двух третей опрошенных заявили о несогласии с его политикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Economist/YouGov.
По результатам опроса, 33% американцев полностью или частично одобряют работу Трампа в должности президента. Это самый низкий показатель за время обоих его президентских сроков.
Не поддерживают политику президента 62% опрошенных - это рекордно высокий уровень неудовлетворения. Чистый показатель одобрения, то есть разница между "за" и "против" составляет минус 29 пунктов.
Для сравнения: на этом же этапе своего первого срока Трамп имел чистый рейтинг минус 10, а тогдашний президент Джо Байден - минус 17.
Самый низкий уровень поддержки президента был зафиксирован среди женщин, белых американцев и выпускников колледжей.
В начале года среди независимых избирателей Трампа поддерживали 32%, а не поддерживали 60%. Теперь эти показатели ухудшились.
Республиканцы, не связанные с MAGA, в начале второго срока Трампа поддерживали его почти единодушно – 90% одобрения против 6% несогласия. Сейчас эта часть партии разделилась почти поровну.
Полностью поддерживают работу Трампа лишь 17% американцев – это новый минимум за его второй срок. Среди республиканцев полностью одобряют президента менее половины – 48%.
За кандидата от Демократической партии в Конгресс США готовы проголосовать 46% зарегистрированных избирателей, за республиканца – 40%. Преимущество демократов в шесть пунктов стало самым большим с февраля.
Демократов поддерживают почти все избиратели своей партии – 94%. Среди независимых избирателей демократ получил бы 43% голосов против 24% за республиканца.
В конце июня рейтинг Трампа опускался до 34% на фоне недовольства американцев войной с Ираном - тогда лишь 24% граждан США сочли этот конфликт оправданным.
Между тем, в конце июля одобрение президента несколько поднялось до 37%, хотя поддержка самой войны с Ираном упала до 33% - самого низкого уровня за время конфликта.
Тогда 69% опрошенных заявили, что Трамп затруднился четко объяснить цели военной операции.