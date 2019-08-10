Рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років, - опитування

Електоральний рейтинг президента Російської Федерації Володимира Путіна впав до мінімуму за 18 років. Про це свідчать результати опитування фонду "Громадська думка" (ФОМ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними опитування, за Путіна на виборах готові голосувати лише 43% опитаних. На думку експертів, зниження рейтингу може бути пов'язано з протестами через вибори у Мосміськдуму. Крім того, експерти прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.

"Якщо б президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними опитування російського Левада-центру, близько 38% росіян не хотіли б, щоб Путін залишився президентом Росії. За даними соціологів залишити Путіна в Кремлі після 2024 года бажають 54% респондентів.

Як писало РБК-Україна, раніше Володимир Путін, коментуючи своє майбутнє після закінчення його четвертого президентського терміну, заявив, що йому зараз є чим зайнятися в кріслі президента і говорити про його майбутнє в політиці рано.