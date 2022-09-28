Рейтинг Путина в России начал падать после старта мобилизации

Рейтинг президента РФ Владимира Путина начал постепенно снижаться. За последний месяц он потерял 6%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу исследовательской организации "Левада-Центр".
"Положительная оценка деятельности Владимира Путина в должности президента снизилась на 6 подпунктов", - говорится в отчете.
В организации заявляют, что за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов. Однако уже в сентябре рейтинг снизился до 77%. Пятая часть (21%) вообще не одобряет его деятельность.
Также, в сентябре по сравнению с августом уровень доверия Владимиру Путину снизился на 4 подпункта. Теперь он достигает 40%.
Напомним, что 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. По данным правозащитников "ОВД-Инфо", в разных городах страны задержали уже более двух тысяч человек, больше всего в день начала призыва (21 сентября) - более 1300 человек.
Также в Тюмени аэропорт запретил полеты россиянам, получившим повестку.
Между тем, россияне ищут любые возможности , чтобы бежать из России после объявления мобилизации.
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