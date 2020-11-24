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Українці дали оцінку заявам та діям Зеленського у різних сферах

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 13:16
Українці дали оцінку заявам та діям Зеленського у різних сферах
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найбільше невдоволення викликають економічна ситуація та корупція

У жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заяв та дій президента Володимира Зеленського. Українці невдоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцію.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Заяви та дії щодо встановлення миру на Донбасі підтримують 37,1% українців, негативно ставляться 41,9% респондентів.

Висловлювання президента на теми міжнародної політики схвалюють 35,1% опитаних, невдоволені 35,9% респондентів.

Заяви президента на тему економки підтримують 26,6% українців, негативне ставлення у 50,5% опитаних.

Позитивно ставляться до заяв та дій у боротьбі з корупцією у нинішній владі 22,4% опитаних, негативно - 55,8%.

Українці дали оцінку заявам та діям Зеленського у різних сферах

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 35% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 60% - не задоволені.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

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