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Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 11:43
Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду Фото: у Раду можуть пройти п'ять партій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку серпня 2021 року партію "Слуга народу" на парламентських виборах підтримали б 26,6% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився. У порівнянні з серединою червня (28,1%) рейтинг партії дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 17,0% (у червні - 19,1%), за партію "Опозиційна платформа - за життя" - 16,2% (у червні - 15,0%), "Батьківщина"- 11,4% (у червні - 10,5%), партію "Сила і честь" - 5,9% (у червні - 6,0%).

Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч"за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку серпня 2021 року Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів підтримали б 28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Порівняно з кінцем серединою червня (32,4%) рейтинг Зеленського знизився.

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